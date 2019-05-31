انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في أنحاء ايران صباح الجمعة والتي تقام سنوياً في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ويشارك الملايين من أبناء الشعب الايراني والشعوب الاسلامية وشعوب العالم الحرة في هذه المسيرات .واطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في انحاء البلاد شعارات التنديد بالكيان الصهيوني والاستكبار العالمي منها “الموت لاميركا” و”الموت لاسرائيل” و”الموت لآل سعود” خونة القضية الفلسطينية والقدس.

وفي السياق، ندد المشاركون بمسيرات يوم القدس العالمي في طهران والمدن الايرانية بما يعرف بـ”صفقة القرن” الاميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. كما ندد المشاركون في مسيرات طهران، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحاً، بجرائم الكيان الصهيوني.

يُذكر ان مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل الامام الخميني (رض) دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

المصدر: فارس+ارنا