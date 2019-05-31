دعوات للمشاركة في مسيرات “يوم القدس العالمي” على حدود قطاع غزة

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المواطنين للمشاركة اليوم في الجمعة الـ 60 لمسيرات العودة بعنوان “يوم القدس العالمي” على حدود قطاع غزة. وقالت الهيئة “لأن القدس هي جوهر القضية وجوهرة الأمة وآية في القرآن فإننا ندعوكم إلى حشود ضخمة تعبر عن مدى انتمائكم لقدسيتها، وذلك في جمعة ال60 بعنوان “يوم القدس العالمي” آملين أن تتحرك في هذه الجمعة كل الشعوب العربية والإسلامية في موازاة زحفكم من أجل القدس والمقدسات”.

بدوره، دعا رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، جماهير شعبنا وأمتنا إلى أوسع مشاركة الجمعة في يوم القدس العالمي، والذي يتزامن مع فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال السنوار في كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي، إن وعي جماهير الأمة لن يُزيف، ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد، مضيفا أن انتماءنا للقدس هو دين وعبادة.

المصدر: فلسطين اليوم