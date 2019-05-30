عميد الخارجية في القومي زار زاسبيكين: لانهاء معاناة النازحين

زار عميد الخارجية في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” قيصر عبيد الخميس سفارة روسيا الإتحادية في بيروت والتقى السفير الكسندر زاسبيكن، وبحثا في الأوضاع العامة وجملة من المواضيع والملفات، وبخاصة العلاقة المشتركة بين الحزب وروسيا الاتحادية.

وبحسب بيان صادر عن الحزب القومي “ما آلت اليه مبادرات عودة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم وتأكيد ضرورة نجاح هذه المبادرات ووصولها الى خواتيمها المرجوة من أجل انهاء معاناة النازحين والأعباء المترتبة على الدول المضيفة”.

ورأى الطرفان أن “عودة سريعة للنازحين تعرقلها الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية على رغم أن هذه العرقلة باتت فاقدة التأثير في الضغط على سوريا وتساهم فقط في مفاقمة أوضاع النازحين ومعاناتهم الإنسانية والاجتماعية والصحية وعلى كل المستويات”.

وقال البيان إن “صفقة القرن لن تمر وهي تلقى معارضة دول وقوى وهيئات رسمية وشعبية فلسطينية وعربية ودولية، لأنها تقوم على انتهاك القانون والمواثيق القرارات الدولية التي تكفل حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم”.

وأضاف البيان ان “الفريقين شددا على الوقوف إلى جانب الدولة السورية في خطواتها لبسط السيادة على كامل أرضها وتأييدا للعمليات العسكرية ضد الارهاب والتطرف”، وتابع “كما كان تأكيد على أهمية مواصلة الحوار السوري ـ السوري وفقا لما تقتضيه المصلحة السوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام