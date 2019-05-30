البنتاغون: قواتنا الإضافية المرسلة إلى المنطقة تمركزت في السعودية وقطر

أفاد القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي، باتريك شاناهان بأن القوات الإضافية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ، نشرت في السعودية وقطر.

وقال القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي، باتريك شاناهان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء على متن طائرة خلال توجهه في جولة آسيوية: “شهدنا توترا بالغا في شهر مايو… كما يتصور الجميع، نعمل في أجواء مخاطر عالية، ونتلقى دائما معلومات استخباراتية تتحدث عن التهديدات في المنطقة. وما حدث كان غير طبيعي، ورأيتم الرد، عندما أرسلنا سريعا المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات وقاذفات B-52 (إلى منطقة الخليج)، وذلك عكس فعلا ثقتنا باستخباراتنا”.

وأشار شاناهان إلى أنه لا يستطيع تقديم معلومات كثيرة حول هذه الأحداث، لكنه أوضح أن هذا التحرك الأمريكي كان سريعا جدا حيث جاء الرد في غضون ساعات، مضيفا: “ذلك أحبط هجمات على مواطنينا في العراق”،بحسب تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم