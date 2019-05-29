تحت شعار “لا لصفقة ترامب”.. اللجنة المنظمة تدعو الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي

دعت اللجنة المنظمة اليوم الثلاثاء جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة تحت شعار “لا لصفقة ترامب”.

وذكر فلاش الدعوة الذي بثته المسيرة” هي مكة للمسلمين تجمع شملهم وتوحد أمرهم وتريدها المملكة وكرا للمؤامرات وبجوار الكعبة تعقد الصفقات وتباع المقدسات وبعد سبعين عاما من الصراع مع الصهيونية تلك التي يسمونها بالسعودية تدعو لقمم خليجية وعربية وإسلامية ومباركة مسلسل تصفية القضية الفلسطينية”.

يُذكر أن السيد حسن نصر الله دعا السبت الماضي للمشاركة الحاشدة في إحياء يوم القدس العالمي يوم الجمعة المقبل، مضيفًا” معنيون بتحمل المسؤولية التاريخية لمواجهة صفقة القرن، و يوم القدس العالمي عنوانه هذا العام هو مواجهة صفقة القرن”.

المصدر: المسيرة نت