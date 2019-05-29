الصحف السودانية تحتجب عن الصدور صباح اليوم استجابة للإضراب الذي دعت إليه قوى المعارضة

احتجبت الصحف السودانية صباح الأربعاء عن الصدور، استجابة للإضراب الذي دعت إليه قوى المعارضة في السودان، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لينفذ مطلبهم بتسليم السلطة إلى المدنيين. وقال عدد من أصحاب محلات بيع الصحف لوكالة “سبوتنيك” اليوم إن “جميع الصحف السياسية والرياضية والاجتماعية والفنية لم تصدر صباح اليوم الأربعاء في البلاد”. كما قال رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي صلاح حبيب لـسبوتنيك” إن “أصحاب المعامل الخاصة المسؤولة عن عملية سي تي بي [عملية تحضير مواد الصحف الورقية للطباعة] شاركوا في الإضراب”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية