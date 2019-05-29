بيسكوف: لا يوجد أي تأخير في تسليم تركيا منظومات “أس-400”

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، أن عمليات تسليم منظومات “أس-400” إلى تركيا تتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي. وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، “يتم التسليم قبل المواعيد النهائية المجدولة أصلا، بناء على طلب الجانب التركي”، مضيفا أنه “لا يوجد تأخير، كل شيء على ما يرام”.

هذا وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن أن تركيا ربما لا تتسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية في حزيران / يونيو، ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أكار، قوله في مقابلة يوم الاثنين الماضي، إن تسليم إس-400 ربما لا يتم في حزيران/ يونيو، وهو الموعد الذي قالت تركيا في وقت سابق إن من المقرر وصول الصواريخ فيه. لكنه أضاف أن الاتفاق صفقة محسومة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية