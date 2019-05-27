سريلانكا ستوقف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الاثنين أنه “سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99%” بعد اعتداءات الفصح”.

وقال الرئيس لدبلوماسيين يمثلون استراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية في كولومبو إن “قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 نيسان/ابريل”.

وكان الرئيس أعلن حالة الطوارئ التي تمنح الجيش سلطات واسعة تمكنهم من اعتقال المشتبه بهم وذلك بعد يوم من الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة أدت إلى مقتل العشرات وجرح 500 شخص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية