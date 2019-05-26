عز الدين: للإسراع بتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي منعا لانهيار البلد

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين إلى “الانتهاء من الموازنة ومعالجة الإنفاق فيها وتقليصه مع التشديد على توجه دولة الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير، بعدم المس المطلق بحقوق الناس وخصوصا الطبقات الفقيرة، وذلك لإرسالها إلى المجلس النيابي، ليقوم بدوره في التشريع والرقابة”.

وشددت عز الدين على “ضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي في لبنان، منعا لانهيار البلد”، ولفت الى “أهمية ان تستند كل المعالجات المطروحة إلى حلول طويلة الأمد وليست مؤقتة أو مرحلية، من خلال الاتجاه إلى الاقتصاد الإنتاجي، بدلا من الاقتصاد الريعي”.

وأكدت عز الدين على “أهمية تحقيق التحول الشامل في عقلية الدولة، وتغيير المسارات بالارتكاز إلى منهج يقوم على أسس ثلاثة: معالجة مكامن الفساد والهدر، تعزيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز موارد الدولة، وبناء شراكات وعلاقات تجارية سليمة وصحيحة، تسمح بتأمين أسواق للمنتجات اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام