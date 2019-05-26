رئيس الكيان الغاصب قلق حيال أمن اليهود في ألمانيا

اعتبر رئيس الكيان الغاصب رؤوفين ريفلين الأحد تحذير ألمانيا لليهود من مخاطر ارتداء القلنسوة التقليدية أنه “استسلام لمعاداة السامية” وتأكيد أن اليهود غير آمنين هناك.

وكان مفوض الحكومة الألمانية فيليكس كلاين قد صرح في مقابلة نشرت السبت أنه “لا يمكن أن ينصح اليهود بارتداء القلنسوة في كل مكان طوال الوقت في ألمانيا”، وذلك بسبب تزايد معاداة السامية والهجمات المعادية لليهود هناك.

وقال ريفلين إن تصريحات مفوض الحكومة الألمانية “صدمته”.

وأعرب ريفيلين عن تقديره “التزام الحكومة الألمانية تجاه الطائفة اليهودية”، واتهمها بالوقت ذاته بالاستسلام أمام أولئك الذين يستهدفونها في

ألمانيا.

وشدد ريفلين على أن “المخاوف بشأن أمن اليهود الألمان هي استسلام لمعاداة السامية واعتراف بأن اليهود ليسوا آمنين في ألمانيا”.

وارتفعت الجرائم المعادية للسامية بنسبة 20 في المة في ألمانيا العام الماضي وفقا لبيانات وزارة الداخلية التي ألقت باللوم على اليمين المتشدد في تسعة حوادث من أصل عشرة.

وقال كلاين الذي تبوأ منصبه العام الماضي أن اليمين المتشدد هو المسؤول عن الغالبية العظمى من الجرائم المعادية للسامية، لكنه أشار إلى تأثر بعض المسلمين أيضا بما يشاهدوه عبر قنوات التلفزيون التي تنقل “صورا مروعة عن إسرائيل واليهود”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية