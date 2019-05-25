منظمة التحرير الفلسطينية رحبت بدعوة السيد نصرالله: مستعدون للقاء عاجل مع الجهات اللبنانية لوضع خطة مواجهة خطر التوطين

رحبت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، بالدعوة التي أطلقها الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، في خطابه المتلفز لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، والتي دعا فيها إلى “لقاء سريع يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين، لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين”.

وأعربت عن إستعدادها لعقد مثل اللقاء “بشكل فوري وعاجل”، ول”التعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لمواجهة هذا الخطر، ولمواجهة تداعيات صفقة القرن المزعومة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ارضهم وديارهم، وتوطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية رفضا قاطعا، وما أكدت عليه دائما، برفضها لكل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بحق العودة وفق القرار الاممي 194”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام