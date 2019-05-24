جرحى في انفجار بمدينة ليون الفرنسية

أصيب 10 أشخاص بجروح، في انفجار وقع في مدينة ليون الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، يُعتقد أنه تم باستخدام طرد مفخخ، وفق ما ذكرت سكاي نيوز .

وأوضحت أن 10 جرحى سقطوا في انفجار وقع في طريق مخصص للمشاة وسط ليون.

ورجحت النيابة أن يكون طرد مفخخ قد تسبب في وقوع الانفجار، وطلبت قوات الشرطة من المتواجدين في الموقع الابتعاد عن المكان.

كما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأن عمل إرهابي، إثر التفجير في المدينة الواقعة شرقي فرنسا.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قريب من وزارة الداخلية الفرنسية قوله: “سبب انفجار ليون لا يزال غير واضح”.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار ليون بأنه “هجوم بلا قتلى”.

المصدر: وكالات