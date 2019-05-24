التجمع الديموقراطي أبرق لنصر الله مهنئا بعيد المقاومة والتحرير

هنأ التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ببيان، “اللبنانيين وقيادتي المقاومة والجيش بعيد المقاومة والتحرير”، مؤكدا “أهمية الثالوث الذهبي المتمثل بوحدة الشعب والجيش والمقاومة في حماية وحدة البلاد ومواجهة قوى الإرهاب التكفيري الظلامي المجرم”.

ودعا إلى “استعادة وتفعيل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية – جمول وانخراط الشبيبة في صفوف المقاومة، حتى استعادة ارضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر وكل المزارع الصغيرة المحتلة وأراضي البلدات الحدودية المقتطعة قسرا، من قبل العدو الصهيوني”.

كما أبرق التجمع مهنئا إلى “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقيادة المقاومة وقادة الأحزاب الوطنية التي ساهمت في اطلاق المقاومة الوطنية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية