الحريري طلب من خير العمل على تسريع إعادة جثامين الطلاب اللبنانيين الأربعة من الولايات المتحدة

طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، القيام بما يلزم واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل وتسريع إعادة جثامين الطلاب اللبنانيين الأربعة الذين قضوا في حادث اصطدام مؤسف في مدينة لوس أنجلوس مؤخرا، وهم: حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين أيوب.

وقد باشر اللواء خير لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع ذوي الضحايا ومع قنصل لبنان في لوس أنجلوس ميرنا الخولي، مؤكدا استعداد الهيئة ووضع إمكانياتها والقيام بما يلزم، بناء على تعليمات الرئيس الحريري وتوجيهاته، لإعادة الجثامين إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام