الحريري طلب من خير العمل على تسريع إعادة جثامين الطلاب اللبنانيين الأربعة من الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 09:27

الحريري طلب من خير العمل على تسريع إعادة جثامين الطلاب اللبنانيين الأربعة من الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 24 May، 2019
الرئيس سعد الحريري
لبنان

طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، القيام بما يلزم واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل وتسريع إعادة جثامين الطلاب اللبنانيين الأربعة الذين قضوا في حادث اصطدام مؤسف في مدينة لوس أنجلوس مؤخرا، وهم: حسين صالح، حسين صعب، حسين غشام وحسين أيوب.

وقد باشر اللواء خير لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع ذوي الضحايا ومع قنصل لبنان في لوس أنجلوس ميرنا الخولي، مؤكدا استعداد الهيئة ووضع إمكانياتها والقيام بما يلزم، بناء على تعليمات الرئيس الحريري وتوجيهاته، لإعادة الجثامين إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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