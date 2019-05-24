مقتل ثلاثة أشخاص إثر إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميزوري

تسببت الأعاصير في الولايات المتحدة الأميركية في حالة من الدمار والخراب في الممتلكات العامة والخاصة، كما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص جراء إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميزوري الأميركي. فيما ضرب إعصار آخر مدينة جيفرسون سيتي عاصمة الولاية مما أسفر عن أضرار كبيرة.
من جانبها حذرت هيئة الطقس الوطنية الأميركية من هطول أمطار غزيرة وسط ميزوري، كما أعلنت حالة التأهب لحدوث سيول مفاجئة، مشيرة إلى حدوث فيضانات في أجزاء من نهر ميسيسبي ونهر إلينوي.
يذكر انه تضرب الأعاصير ولاية ميزوري بعد يومين من الأعاصير التي ضربت أجزاء من ولايتي أوكلاهوما وتكساس الاثنين الماضي.
المصدر: وكالات