مقتل ثلاثة أشخاص إثر إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميزوري

تسببت الأعاصير في ​الولايات المتحدة الأميركية​ في حالة من الدمار والخراب في الممتلكات العامة والخاصة، كما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص جراء ​إعصار​ ضرب جنوب غرب ولاية ميزوري الأميركي. فيما ضرب إعصار آخر مدينة جيفرسون سيتي عاصمة الولاية مما أسفر عن أضرار كبيرة.

من جانبها حذرت هيئة ​الطقس​ الوطنية الأميركية من هطول ​أمطار​ غزيرة وسط ميزوري، كما أعلنت حالة التأهب لحدوث سيول مفاجئة، مشيرة إلى حدوث ​فيضانات​ في أجزاء من نهر ميسيسبي ونهر إلينوي.

يذكر انه تضرب الأعاصير ولاية ميزوري بعد يومين من الأعاصير التي ضربت أجزاء من ولايتي ​أوكلاهوما​ و​تكساس​ الاثنين الماضي.

المصدر: وكالات