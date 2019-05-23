الحزب السوري القومي الاجتماعي يطالب بوقف اعتقال الأسمر واطلاق سراحه فوراً

طالب الحزب السوري القومي الاجتماعي بوقف اعتقال بشارة الأسمر واطلاق سراحه فوراً، والرجوع عن جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحقه والتي تطال كرامته ولقمة عيشيه. والإكتفاء بما عاناه هو وعائلته من ايام سوداء نتيجة زلته غير المقصودة وغير المتعمدة.

مجلس العمدة في الحزب السوري القومي الاجتماعي وبعد جلسته الدورية برئاسة رئيس الحزب حنا الناشف، أكد “عدم موافقته على الكلام الذي تفوّه به الدكتور بشارة الأسمر، حتى وإن جاء في سياق غير متعمد، ويرى أن الاعتذار أمر مطلوب وضروري وقد حصل. أما أن يتم تحويل هذا الكلام غير المقصود وغير المتعمد إلى جرم وأداة للتحريض وللارهاب الطائفيين، فهذا تعسف ضد الحريات لا يجيزه القانون.”

وراى الحزب “أن ردود الفعل وصلت حد التجريم الاستباقي بحق الدكتور الأسمر، وهذا التجريم والادانة الاستباقيين يلغيان دور وحكم القضاء، وهذا أمر خطير يزكي الشحن الطائفي البغيض واللوثة الطائفية التي لا تزال تحكم قبضتها سيطرتها وتفرض مشيئتها على كل مفاصل النظام اللبناني، مما دفع بالقضاء إلى اعتقال الأسمر دون مبرر أو مسوغ قانوني.”

وأعرب الحزب “عن خشيته الكبيرة، من أن تشكل هذه الحادثة، محاولة متعمدة لتكريس المقياس الطائفي بوجهه القبيح الذي يتخطى العدل والعدالة والحق والحقوق ويفرض هيمنته البغيضة والاحكام المسبقة على كل القيم التي يؤمن بها اللبنانبون، ويحذر، من أن هكذا مسار وبهذه الصورة البشعة، يعيد لبنان إلى مربعات الخطر، ولذلك ندعو اللبنانيين جميعاً إلى إلى مواجهته والتصدي له.”

المصدر: موقع المنار