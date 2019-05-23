تزايد عدد الزيارات السرية للوفود الأجنبية المفوضة من اميركا الى ايران!

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ان زيارات المسؤولين الأجانب، من مختلف البلدان المفوضين غالبا من الولايات المتحدة الاميركية، قد ازدادت الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث يتم الإعلان عن بعضها إعلاميا فيما يبقى البعض الآخر سريا.

وقال كيوان خسروي في بيان صحفي نقلته وكالة انباء فارس، “انطلاقا من السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد تم إبلاغهم (الوفود) جميعا بدون استثناء برسالة الشعب الايراني المبنية على الاقتدار والمنطق والمقاومة والصمود”.

وأضاف، “لقد قلنا لهم بصراحة إن نهجنا هذا مستمر حتى يتم تغيير السلوك وتضمن حقوق بلدنا ويجري التحول من الكلام الى التطبيق العملي “.

وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بأنه “سوف لن تكون هناك مفاوضات بأي شكل من الأشكال”.

المصدر: وكالة فارس