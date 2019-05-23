3 قتلى بإعصار في ولاية ميسوري الأميركي

قتل 3 أشخاص على الأقل في إعصار عنيف اجتاز ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة)، كما أعلنت السلطات اليوم.

وصدر تحذير من سوء الاحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتي، عاصمة ولاية ميسوري التي وقعت فيها أضرار جسيمة، ونشرت دائرة الأمن العام في هذه الولاية عبر تغريدة عددا من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.

وقتل 3 أشخاص في غولدن سيتي وأصيب كثيرون بجروح في مدينة كارل جانكشن المجاورة، كما اوضحت الوزارة.

وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية في تغريدة “تأكد وصول إعصار عنيف، سارعوا الى الإحتماء!”.

وهطلت أمطار غزيرة على ميسوري وأوكلاهوما المجاورة وكنساس، وتعرضت للبرد والرياح والصواعق.

واستمرت التحذيرات من سوء الاحوال الجوية، اليوم قرب من سانت لويس في ولاية ميسوري.

وفي أوكلاهوما، قال رئيس بلدية تولسا، جي.تي. بينوم إنه “طلب من السكان الذين يقطنون على مقربة من المناطق المحاذية لسد على بحيرة كيستون، إخلاء منازلهم بسبب خطر الفيضانات”.

المصدر: وكالات