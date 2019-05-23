حل الإضراب في النقابات التابعة لوزارة الطاقة والمياه

التقت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري وفدا من نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومن مؤسسات المياه كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، واعلنوا عقب الإجتماع “حل الإضراب في المؤسسات التابعة للوزارة”.

وتحدث بإسمهم رئيس النقابة شربل صالح، فقال: “في ضوء الإتصالات التي حصلت مع كل من وزيرة الطاقة والمياه ووزير المالية علي حسن خليل ومستشار رئيس مجلس الوزراء، والتي كان آخرها الاجتماع الذي حصل اليوم مع وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني خوري وتأكيدها أن منحة الإنتاج لن تمس لأنها من التعويضات التي تخضع للمادة 70 من مشروع الموازنة، وذلك بعد توضيحها للمادتين 70 و75 من مشروع الموازنة والتطمينات التي حصلت عليها خلال جلسة مجلس الوزراء. وبناء عليه تعلن النقابات حل الإضراب في المؤسسات كافة التابعة لوزارة الطاقة والمياه”.

اضاف: “كما تتوجه النقابات التابعة لوزارة الطاقة والمياه بالشكر والتقدير من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومعالي وزيرة الطاقة والمياه ومعالي وزير المالية وكذلك من المديرين العامين في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية