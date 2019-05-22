مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 بتفجير سيارة مفخخة في ولاية غزني شرقي أفغانستان

قٌتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 17 آخرين، إثر تفجير القوات الأمنية لسيارة مفخخة، رفضت الوقوف والامتثال لتعليمات الأمن في ولاية غزني، شرقي أفغانستان.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية غزني عارف نوري، لوكالة “سبوتنيك”، إن “الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 4 مهاجمين، وعلى إثر قوة الانفجار استشهد مدنيين اثنين ورجلي أمن، كما أصيب 17 بجروح”.

وكان بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية في وقت سابق، قد ذكر أن “الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى بي آر تي نجم عن تفجير سيارة مفخخة من قبل القوات الأمنية بعد أن رفضت الوقوف والامتثال للأوامر، رجال الأمن اطلقوا النيران على الإطارات من ثم تم استهدافها بقذيفة صاروخية”.

وتشهد ولاية غزني الواقعة على الطريق الدولية بين كابول وقندهار حضوراً واسعاً لمسلحي حركة طالبان اللذين يتمتعون بنفوذ واسع في مناطق شاسعة منها.

المصدر: وكالة سبوتنيك