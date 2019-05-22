يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلي إسلام آباد يوم غد الخميس، وذلك استمراراً لمشاوراته مع مسؤولي الدول الآسيوية. وخلال هذه الزيارة سيلتقي ظريف بالإضافة إلي نظيره الباكستاني، كبار المسؤولين الآخرين في البلاد، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات الثنائية، لا سيما متابعة الاتفاقيات الاخيرة بين قادة البلدين وأهم القضايا الإقليمية والدولية. وكان وزير الخارجية الايراني قد بدأ في 12 أيار/مايو جولة آسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.

المصدر: ارنا