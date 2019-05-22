اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر جنوب طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة الثلاثاء بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس حيث أحرزت قوات الوفاق تقدما لبضعة كيلومترات، بحسب ما أفاد متحدث عسكري.

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الثلاثاء إن “اشتباكات عنيفة اندلعت في محور منطقة صلاح الدين، بعدما حاولت مجموعات تابعة لقوات حفتر التقدم صوب مواقع تتمركز بها وحداتنا المسلحة، لكن تم صد الهجوم بنجاح”.

وأشار المجعي إلى تحول عملية الصد إلى تقدم ببضعة كيلومترات، والسيطرة على أحد المعسكرات بالمنطقة والوصول إلى مقر عسكري اخر .

ونوه المتحدث إلى مساندة سلاح الجو لقوات حكومة الوفاق القوات البرية وتنفيذه ضربات استهدفت مقرا عسكريا تتواجد فيها دبابات وأسلحة ثقيلة لقوات حفتر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية