الحكومة واصلت البحث بمشروع الموازنة.. والاربعاء جلسة القراءة النهائية

انتهت عند السادسة مساء الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري.

بعدها، تلا وزير الاعلام جمال الجراح المقررات الرسمية الآتية حيث قال “قرر مجلس الوزراء اليوم الطلب من كل الادارات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها اجانب بشكل مخالف للقانون او تلك التي تستعين بعمال اجانب لا يحوزون على اجازة عمل قانونية.

– تكليف وزارتي المالية والخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم بزيادة الرسوم على الاعمال القنصلية في الخارج.

– تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعديل الرسوم على تأشيرات الدخول الى لبنان مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

– تكليف وزارة الخارجية والمغتربين اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم قسم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديل الرسوم عليها.

– تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل رفع التعرفة على فتح صالون الشرف بحيث تصبح 500 الف ليرة عن كل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد مع مئة الف ليرة اضافية عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

– الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية، وفقا لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب”.

ولفت الجراح الى انه “من خارج الجدول، وافق المجلس على بعض القضايا”، وتابع “أجرينا اليوم القراءة النهائية، وانتهينا من الارقام والقوانين المرفقة بالموازنة. وغدا، عند الأولى والنصف سيلتئم مجلس الوزراء لإجراء قراءة نهائية لمشروع الموازنة، أي التعديلات والاضافات التي حصلت اليوم، وسيقوم وزير المالية بالعمل عليها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء غدا على ان يلي الجلسة مؤتمر صحافي للرئيس الحريري والوزير خليل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام