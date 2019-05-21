المبعوث الاممي: رايات “داعش” بدأت بالظهور مجددا في جنوب ليبيا

قال “المبعوث الأممي إلى ليبيا” غسان سلامة “رايات تنظيم داعش عادت للهزور في الجنوب الليبي مرة أخرى بعد اندلاع معارك طرابلس”، وحذر من أن “ليبيا على شفا الانزلاق إلى حرب أهلية”.

واضاف سلامة في كلمة له بمجلس الأمن الثلاثاء “في جنوب ليبيا نجد أن رايات داعش السوداء بدأت بالظهور مجددا”، وتابع “منذ الرابع من نيسان/أبريل سجلت 4 هجمات لتنظيم داعش في جنوب ليبيا”.

وأشار سلامة الى أن “ليبيا على شفا الانزلاق في حرب أهلية والعنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط”، موضحا أن “أكثر من 460 شخص قتلوا، وأكثر من 75 ألف شخص أجبروا على مغادرة مدنهم وكلهم من المدنيين”.

المصدر: سبوتنيك