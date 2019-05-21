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May 21 2019 - 11:51

شهيدان في غزة والضفة أحدهما متأثراً بجراحه وآخر دهسه مستوطن

منذ 10 mins 21 May، 2019
تشييع فلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، مواطنان أحدهما من قطاع غزة متأثراً بجراح أصيب بها في مسيرات العودة وآخر من الضفة المحتلة دهسه مستوطن قرب قلقيلية.

فقد استشهد الشاب محمد عبد الجواد محمود زعرب متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة، حيث أدت إصابته إلى إصابته بمرض السرطان.

كما استشهد المواطن حسن عبدالحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، جراء دهسه من قبل مستوطن قرب مستوطنة كريمه شمرون شرق قلقيلية.

ووفقاً لشهود عيان فقد جرى نقل المواطن برهوم إلى مشافي نابلس.

كما أشار الشهود، إلى أنه تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس.

المصدر: فلسطين اليوم

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