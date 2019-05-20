مصدر مسوؤل: ايران ترفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب لـ 4 أضعاف

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان ايران قامت اعتبارا من اليوم برفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لأربعة اضعاف.

وأعلن كمالوندي في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع ” نظنز” لتخصيب اليورانيوم انه اثر القرار الاخير لمجلس الاعلى للامن القومي، قامت ايران برفع حجم انتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لاربعة اضعاف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

واضاف “ان هذا الامر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب او رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل ان طاقة الانتاج ( سرعة الانتاج ) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67 بالمائة ، سيرتفع الى 4 اضعاف ، وتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الامر”. واكد كمالوندي في المؤتمر الصحفي ان تحقيق ايران زيادة تخصيب اليورانيوم الى 190 الف “سو” (وحدة فصل)، يعد سهلا للغاية و متاحا.

واشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية إلى أن مضاعفة الانتاج لهذا اليوم تشكل رسالة للجانب الاخر مبينا بان ايران ستتجاوز سقف 300 كيلوغراما من انتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة ومن الافضل للاطراف الاخرى ان تنفذ الاجراءات اللازمة على وجه السرعة. ولفت الى ان امريكا تسعى من خلال فرض العقوبات على البلاد وقف عملية تخصيب اليورانيوم وانتاج ماء الثقيل والبيع والشراء في ايران الا اننا نقوم بعملية الانتاج والتخزين وهذا يتعارض مع السياسات الامريكية، واضاف ان الاوروبيين يعلمون جيدا ما هو معنى هذا الاجراء ويعلنون بشكل غير مباشر بانهم يتفهمون الظروف في ايران.

واكد كمالوندي ان ايران تتجه نحو خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي الا ان فور ما يقوم الاوروبيون بتنفيذ تعهداتهم فاننا سنعود الى الوضع السابق محذرا في الوقت نفسه من انه في غير ذلك ستتخذ ايران خطواتها الاخرى لافتا الى هناك علائم بشان تراجع امريكا في سياساتها.

وفيما يتعلق بمواكبة روسيا والصين مع سياسات ايران الاخيرة قال ان “السياسات التي تنتهجها امريكا ضد هذين البلدين والعلاقات الجيدة للغاية القائمة بين طهران وموسكو وبكين قد جعلت بان نتوقع انه من المؤكد ان يواكبا طهران، كم انه يتواكبان حاليا مع البلاد ويقولون باننا نتفهم ما قمتم به و لا يوجد انتقاد في هذا الصدد”.

المصدر: وكالة تسنيم