الجراح بعد انتهاء مجلس الوزراء: سنعقد غدا الجلسة الاخيرة ولم يتم المس بالرواتب ونسبة العجز بحدود ال 7,6%

انتهت بعيد السادسة عصرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا لحكومي، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية الآتية: “سنعقد غدا الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة عند الثانية عشر ظهرا في السراي الحكومي، أما اليوم فقد انتهينا من كل المواد،الأرقام باتت واضحة بشكل نهائي، ونسب العجز أصبحت واضحة وكذلك الواردات والنفقات،بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غدا في صلب الموازنة، أعتقد أننا غدا سنعقد آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية”.

سئل: ما هي نسبة العجز؟

أجاب: “بحدود ال 7,6 %”.

سئل: هذا يعني أنكم التزمتم بمقررات “سيدر” بهذه النسبة؟

أجاب: “أجرينا ضغطا كبيرا لحجم الإنفاق، حتى أننا ضغطنا جدا الوزارات في الأنفاق وألغينا العديد من الأمور، فعلى سبيل المثال، وزارة الأشغال ضغطت كثيرا من نفقاتها، بشكل أن تقوم فقط بالأمور الأساسية والرئيسية التي لا يمكن تأجيلها”.

سئل: هل تم المس بالرواتب؟

أجاب: “كلا، لم يتم المس بالرواتب، بحثنا اليوم فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء وسنتخذ قرارا بشأنها غدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية