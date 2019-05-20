عرب نت بيروت تحتفل بمرور 10 أعوام من التكنولوجيا والابتكار

للعام العاشر على التوالي ، سيجمع مؤتمر عرب نت بيروت ، وهو أطول المؤتمرات الرقمية إستمراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كبار المسؤولين الحكوميين وأكبر الشركات اللبنانية إلى جانب رواد الأعمال لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الأعمال الرقمية والابتكار. سيقام المؤتمر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون يومي 12 و 13 حزيران/يونيو في سي سايد أرينا (بييل سابقاً)- بيروت، بحضور أكثر من 3000 مشارك و أكثر من 250 من الخبراء و المحاضرين الإقليميين والدوليين.

سيقدم عرب نت بيروت هذا العام مسارات مخصصة لمجموعة القطاعات الإقتصادية التي تواجه تغييراً جذرياً نتيجة الثورة الرقمية . حيث سيركز منتدى Launchpad على أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال والاستثمار ، وسيجمع أصحاب رأس المال المغامر والشركات الناشئة الواعدة وقادة الابتكار في الشركات الكبرى . أما منتدى Ad / Edge ، و الذي ينظم بالتعاون مع مجلة ArabAd Magazine، فسيتناول الوسائط الرقمية وتكنولوجيا الإعلان والتسويق الإلكتروني ، ويجمع بين أفضل الوكالات والعلامات التجارية والناشرين والمنصات. وأخيرًا و ليس آخراً سيتطرق منتدى Finverse إلى الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في الخدمات المالية ، بمشاركة أكثر من 100 من كبار المصرفيين إلى جانب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وأفضل مزودي التكنولوجيا المتقدمة.

ومن أبرز المتحدثين الدوليين في عرب نت بيروت لهذا العام:

ريتشارد هاريس ، شريك ورئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، جي سكويرد

جيمس تان ، الشريك الإداري ، كويست فنتشرز

سكوت كوهين ، رئيس قسم الابتكار في مجموعة وارنر ميوزيك

لارس سيلبيرباور ، رئيس MTV Digital Studios ، نائب الرئيس الأول في فياكوم

فيولا لويلين ، المؤسس المشارك والرئيس ، أوفامبا

أورسولا بيجانسكا ، رئيس قسم التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا ، مجموعة LEGO

للمرة الأولى ، سيضم عرب نت بيروت معرضًا للشركات الناشئة ، و الذي سيجمع 100 شركة ناشئة من لبنان وخارجه لعرض مبتكراتهم أمام خبراء الصناعة والتواصل معهم. كما سيجمع 100 مستثمر إقليمي ، يأتي العديد منهم من دول مجلس التعاون الخليجي بحثًا عن فرص واعدة – بما في ذلك صناديق مثل GINCO للاستثمارات (الإمارات العربية المتحدة) ، وصندوق الرياض للتكنولوجيا (المملكة العربية السعودية) ، وأس تي فنتشرز (المملكة العربية السعودية) ، وهلا فنتشرز (السعودية) ، وأرزان في سي ( الكويت) ، شروق للاستثمار (الإمارات العربية المتحدة) والكثير من غيرها.

حول عرب نت:

تتصدر مجموعة عرب نت في تنظيم المؤتمرات، الاعلام، والأبحاث التي تسلط الضوء على القطاع الرقمي والشركات الناشئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتنظم المجموعة مؤتمراتها السنوية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا الأعمال في كل من بيروت، الرياض، دبي والكويت؛ كما تنشر الأخبار والتحاليل المتعلقة بالقطاع الرقمي من خلال منصتها الاخبارية المباشرة و تقاريرها الدورية و التقارير الخاصة التي تقوم بها المجموعة. كما تقوم المجموعة بتصميم و تنفيذ برامج الإبتكار للشركات الخاصة و الحكومات.

المصدر: بريد الموقع