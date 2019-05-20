السيطرة على مواقع وتدمير أطقم عسكرية للمرتزقة بعمليات مختلفة بعسير

سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأحد على عدد من المواقع بعملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة بعسير، فيما دمروا أربعة أطقم عسكرية وأفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة بذات الجبهة.

وأفاد مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” بأن مجاهدي الجيش واللجان تمكنوا بعون الله من السيطرة على عدد من المواقع بعملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة غرب مجازة، مؤكدا إعطاب 3 أطقم للمرتزقة بقصف مدفعي استهدفهم في الربوعة وإفشال محاولة تسلل بذات الجبهة أدت إلى مقتل وجرح العديد من المرتزقة.

وأضاف المصدر أن المجاهدين نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب خلفت قتلى في صفوف العدو، لافتا إلى تدمير طقم يحمل معدل23 بصاروخ موجه قبالة المنفذ ذاته.

وكان مجاهدو الجيش واللجان قد نفذوا عملية إغارة في وقت سابق اليوم على مواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب وتمكنوا من تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير آليتين محملتين بالمرتزقة بصاروخين موجهين قبالة المنفذ نفسه ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

المصدر: موقع المسيرة