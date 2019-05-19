عقبات امام تشكيل نتنياهو حكومة جديدة

رغمَ اقترابِ موعدِ انتهاءِ المهلةِ الممنوحة لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، لتشكيلِ حكومتِه الجديدة، في التاسعِ والعشرينَ من أيّار/ مايو الجاري، إلا أنه لم يوقّع أيَ اتفاقٍ معَ أيٍّ من شركائه المحتملين في الائتلاف، حتى الآن.

ووفقَ الاوساطِ الصهيونية ، تبرز أمامَ نتنياهو عقبة الحقائب الوزارية عن حزبِه وسط مخاوف داخلَ الليكود من أنَ نتنياهو سيُضطر إلى منحِ حقائبَ كبيرةٍ لشركائه في الائتلافِ من أجل مراضاتِهم.

ووعد نتنياهو أعضاءَ الكنيست عن حزبه بعقدِ جولةِ مشاوراتٍ ثانيةٍ معهم، علمًا بأنهم لا يعرفون حتى الآنَ ما الحقيبة التي سيحصل عليها كلُ واحدٍ منهم.

المصدر: قناة المنار