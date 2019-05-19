الصين تدعو الولايات المتحدة لتوخي الحذر مع إيران لتفادي أي تصعيد للتوتر

وجهت الصين دعوة إلى الولايات المتحدة لتوخي الحذر في إجراءاتها بحق إيران وتفادي أي تصعيد للتوتر بين البلدين، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية بينهما.

وأجرى وزير الخارجية الصيني، وان يي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وحدد، حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، موقف بلاده من قضية إيران.

وقال يي، خلال المكالمة: “نأمل في تحلي كل الأطراف بضبط النفس وتوخي الحذر من أجل تفادي أي تصعيد للتوتر”.

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده ترفض قطعيا مبدأ السيادة العابرة للحدود، الذي تستخدمه الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات