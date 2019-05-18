منظمة غير حكومية تقول إن انتخابات 2018 بالمجر شهدت “تزويرا واسعا”

قالت منظمة غير حكومية مجرية السبت إن الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/ابريل 2018 بالمجر، التي فاز بها رئيس الحكومة فيكتور اوربان بولاية ثالثة، شابتها عمليات “تزوير واسعة”.

وقالت منظمة “أنهاك ديموكراسي يوروب” في تقرير لها إن الحزب الوطني المحافظ بزعامة فيكتور اوربان حصل على نحو نصف الاصوات وثلثي المقاعد في البرلمان في الانتخابات عبر التزوير والغش.

وتحدثت المنظمة خصوصا عن نقل ناخبين من بلدان مجاورة منها اوكرانيا، وعن ترهيب او رشوة ناخبين خصوصا في القرى وتزوير بطاقات التصويت بالمراسلة وفقدان بطاقات تصويت او تسجيل أعطال في البرمجية الانتخابية.

وتدفع هذه الوقائع الى الإعراب عن قلق “جدي” بشأن نزاهة الانتخابات الاوروبية التي تنظم في المجر في 26 ايار/مايو، بحسب المنظمة.

وحذر خبير ذكر في التقرير من ان “السلطة الانتخابية ذاتها التي نظمت انتخابات شابتها اختلالات العام الماضي، ستفرز مجددا النتائج”. ورفض القسم الاعلامي في الحكومة التعليق على التقرير.

وتشير استطلاعات الراي الى أن حزب اوربان سيكون في الطليعة في الانتخابات الاوروبية وسيحصل على نحو 50 بالمئة من الاصوات ويفوز بـ14 من 21 مقعدا المخصصة للمجر في البرلمان الاوروبي.

وكان مراقبو منظمة الامن والتعاون في اوروبا. اعتبروا في تقرير نشر بعد الانتخابات التشريعية، أنه مع ان عمليات التصويت جرت في ظروف مرضية، فان قدرة الناخبين على التصويت عن اطلاع تمت عرقلتها من خلال “خطاب معاد للاجانب” و”انحياز وسائل الاعلام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية