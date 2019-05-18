مقتل 13 قرويا في هجوم لبوكو حرام في تشاد

قتل 13 من سكان قرية في شرق تشاد الخميس في هجوم لمسلحين من تنظيم بوكو حرام الذي يزداد نشاطه في المنطقة، وفق ما افادت السلطات المحلية الجمعة.

وهاجم المسلحون الارهابيون قرية سيلية الواقعة على بعد اربعين كلم من مدينة بول كبرى مدن منطقة بحيرة تشاد.

وقال ديمويا سويبيبي الامين العام لمنطقة بحيرة تشاد “وقع الهجوم في الساعة السادسة صباحا، وقتل عناصر بوكو حرام أربعة اشخاص هم مختار القرية وأسرته وأحرقوا قسما من القرية قبل قتل تسعة أشخاص آخرين قبل رحيلهم”.

وأضاف ان الجيش لم يسعفه الوقت للتدخل موضحا انه تم ذبح اثنين من الضحايا. وتابع “أن عناصر بوكو حرام يتحركون عادة ليلا لتحديد الاهداف، وفي هذه الحال فاجأوا في وقت مبكر جدا القرويين خلال النوم واثناء شهر رمضان”. واورد “تواصل قواتنا المسلحة عملية التمشيط في المنطقة ونعزز حضور قواتنا فيها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية