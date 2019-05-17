إعلام العدو: ترامب لن يقدر على اخضاع ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 17:59
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إعلام العدو: ترامب لن يقدر على اخضاع ايران
منذ 2 ساعة
17 May، 2019
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
في كِيانِ العدو، خيبة وتشكيك بتراجعِ ايران اَمام الضغوطِ الاميركية.
المصدر:
قناة المنار
اعلام العدو
الحظر على ايران
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