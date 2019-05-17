إعلام العدو: ترامب لن يقدر على اخضاع ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2019 - 17:59

إعلام العدو: ترامب لن يقدر على اخضاع ايران

منذ 2 ساعة 17 May، 2019
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

في كِيانِ العدو، خيبة وتشكيك بتراجعِ ايران اَمام الضغوطِ الاميركية.

المصدر: قناة المنار

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