كوريا الشمالية تشهد أسوأ جفاف منذ أكثر من قرن

تشهد كوريا الشمالية أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من قرن، على ما أفاد إعلامها الرسمي اليوم، بعد أيام من ابداء الأمم المتحدة “قلقها الشديد ازاء النقص في المواد الغذائية في هذا البلد”.

وتعاني كوريا الشمالية المعزولة والفقيرة والخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها البالستية والنووية من نقص مزمن في المواد الغذائية.

وبحسب تقرير للامم المتحدة نشر في 3 ايار، فقد سجلت كوريا الشمالية السنة الماضية، أسوأ محاصيلها الزراعية منذ عشر سنوات إذ انخفضت بنحو 500 ألف طن جراء الكوارث الطبيعية وانحسار الأراضي المزروعة.

وحتى الاربعاء الفائت، تلقت كوريا الشمالية 56,3 ملليمترا من الأمطار والثلوج، على ما ذكرت صحيفة رودونغ سينمون اليوم، وهو أسوأ معدل مسجل منذ العام 1917.

المصدر: وكالات