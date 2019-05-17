اجتماع جديد للحكومة حول الموازنة مع إضراب الموظفين

تعقد الحكومة اللبنانية جلسة جديدة اليوم لمواصلة النقاش في بنود الموازنة على أن يُطلع وزير المال علي حسن خليل المجتمعين على حجم التخفيضات التي تحققت والتي قام فريق وزارة المال بجمعها بعد سلسلة التدابير التي تَقرَّرَت خلال اثني عشر اجتماعاً حكومياً. كما يتواصل البحث في الاقتراحات التي تقدَّم بها وزير الخارجية جبران باسيل.

وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، أعلنت رابطة موظفي الإدارةِ العامة الإضرابَ العامَ اليوم رفضاً لسياسة قضم الحقوق وإدانةً لأيِ إجراءٍ يرمي لتحميلِ الموظفينَ ومحدودي الدخلِ جريرةَ السياساتِ الخاطئةِ التي كانت السببَ في هدرِ أموالِ الخزينة.

المصدر: قناة المنار