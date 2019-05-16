وزارة الصحة: 77 شهيدا وجريحا حصيلة ضحايا غارات العدوان على العاصمة صنعاء

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا غارات العدوان السعودي الأمريكي على حي الرقاص السكني وسط العاصمة صنعاء إلى 77 شهيدا وجريحا. وأوضح ناطق وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري أنه بعد انتهاء عمليات انتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض كانت الحصيلة النهائية 77 شهيدا وجريحا.

وبين الحاضري أن عدد الشهداء بلغ 6 منهم 4 أطفال من أسرة واحدة ورجلين إثنين، فيما بلغ عدد الجرحى 71 جريحا منهم 27طفلا و17 امرأة و27 رجلا.

وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل قد أعلن في وقت سابق أن حصيلة ضحايا جريمة العدوان السعودي الأمريكي في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء بلغ 6 شهداء بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة وأكثر من 54 جريحًا في الحصيلة غير النهائية، داعيا سكان العاصمة إلى التبرع بالدم. وكان مرسلنا قد أفاد في وقت سابق عن سقوط 6 شهداء وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء إثر غارة للعدوان استهدفت منازل المواطنين في تقاطع شارعي الرباط والرقاص. وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من تحت الركام وهناك مفقودين.

وشن طيران العدوان صباح اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة منها 4 غارات على عطان، و3 غارات على نقم خلف فندق الموفنبيك وغارتين خلف السفارة القطرية بـحي نقم، فيما شن غارتين على منطقة النهدين واستهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر بمديرية الثورة.

المصدر: المسيرة نت