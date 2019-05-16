وصول محطة كهرباء نقالة إلى الهرمل

وصلت محطة الكهرباء النقالة بقدرة عشرين ميغاواط، بعد ظهر اليوم إلى الهرمل، لتنضم إلى محطة الهرمل الرئيسية، ولتصبح قدرة المحطتين إلى أربعين ميغاواط، وذلك “بعد جهود ومتابعة من تكتل نواب بعلبك الهرمل”.

وكان بانتظار المحطة النقالة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، وموظفو محطة الهرمل.

وبارك حمادة بوصول هذه المحطة “الذي كان منتظرا قبل أشهر”. وشكر “كل من ساهم بهذا الانجاز، وبالخصوص وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني والمدير العام للطاقة”.

وأشار حمادة إلى أن “قيمة هذه النقالة أنها تتيح لمحطة الهرمل استقبال فائض الكهرباء، وأن توزعه على كل المخارج في قضاء الهرمل دفعة واحدة”، مؤكدا أن هذه المحطة “هي عملية طارئة”، وآملا في “أن تكون هناك محطة ثابتة، تستوعب هذا الحجم في قضاء الهرمل، والأمر قيد المتابعة، وعملية التلزيم بانتظار المباشرة ببنائها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام