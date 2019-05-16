جونسون يؤكد نيته الترشح لرئاسة الوزراء في بريطانيا

أكد وزير الخارجية البريطاني السابق وأحد كبار داعمي حملة بريكست بوريس جونسون الخميس أنه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء حين تغادر تيريزا ماي منصبها، عل ما ذكرت وسائل إعلام.

وقال أمام تجمع تجاري في مانشستر بشمال غرب انكلترا “بالطبع ساترشح للمنصب”، مؤكدا تكهنات معظم المعلقين السياسيين وزملائه.

ولم تعلن ماي بعد موعد مغادرتها منصبها، لكنها تعهدت التنحي مع إتمام أولى مراحل بريكست.

ويعتقد منذ فترة طويلة أن جونسون، الذي كان يستعد للترشح ضد ماي حين ترشحت لمنصبها بعد استفتاء العام 2016، سيترشح للمنصب الرفيع في الوقت المناسب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية