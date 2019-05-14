قاسم هاشم: قضية وفاة السجين حسان الضيقة تضع القضاء امام مسؤوليته الوطنية

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم ان “قضية وفاة السجين حسان الضيقة تضع القضاء والضابطة العدلية المكلفة امام مسؤوليتها الوطنية والانسانية لوضع الأمور في نصابها وتحديد المسؤوليات في أسرع وقت دون مماطلة”.

ولفت هاشم الثلاثاء الى ان “ما جرى تجاوز لحقوق الانسان ولا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبررات للتهرب من المسؤولية التي يجب تحديدها لينال المقصرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم احكام القوانين المعنية”، وتابع “أي دولة هذه التي نتطلع لبنائها وكرامة اللبنانيين تنتهك بدون سبب وجيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام