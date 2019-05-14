بوتين يبحث الوضع في إدلب مع أردوغان

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأزمة السورية، وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، اليوم الاثنين، أن الجانبين “واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسة للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، نظرا لتصاعد عدد الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة المتطرفة”.

وحسب البيان، فقد جرى “التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا، بما في ذلك بين وزارتي الدفاع، بشأن مختلف نقاط التسوية السورية”.

كما بحث الرئيسان مسائل العلاقات السياسية والتجارية – الاقتصادية الثنائية، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية، واتفقا على مواصلة الاتصالات.

وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب التركي.

المصدر: وكالات