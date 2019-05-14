الأطراف اليمنية تجتمع في عمان حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

يجتمع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالأطراف اليمنية في عمان يوم الثلاثاء 14 مايو 2019، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، والذي أُبرم في السويد في ديسمبر عام 2018.

وأوضح المكتب الإعلامي للمبعوث الدولي إلى أن القضايا التي ستتم مناقشتها ستشمل إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد.

وحث المبعوث الخاص الطرفين على المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة وفي اليمن بأسره. وأعرب المبعوث الخاص أيضا عن امتنانه لحكومة الأردن لدعمها لهذا الاجتماع الهام.

المصدر: موقع المنار