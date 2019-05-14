مناورات للقوات الجوية لدول الناتو تنطلق في فنلندا

أعلنت القوات المسلحة الفنلندية عن انطلاق مناورات “Bold Quest” بمشاركة القوات الجوية لدول الناتو في شمال فنلندا.

وجاء في بيان للقوات الجوية الفنلندية أن هدف المناورات هو “التأكد من قدرة أنظمة الاستطلاع والإدارة والتصويب على التعامل في البر والبحر والجو”.

وتشارك في المناورات مقاتلتان من نوع “رافال” للقوات الجوية الفرنسية وطائرتان ألمانيتان من نوع “ليارجيتس” وطائرات “سيسنا” الخفيفة التابعة لشركة “Avwatch” الأمريكية، وطائرة “ستراتوتانكر” للقوات الجوية الأمريكية.

كما تأخذ دورا في المناورات طائرات دنماركية وهولندية ونرويجية، بما فيها مقاتلات “إف 16”.

ومن المقرر أن تنفذ طائرات الدول المشاركة تحليقاتها من 13 إلى 17 مايو ومن 20 إلى 24 مايو، بالقرب من قاعدتي ريسالا وروفانييمي الجويتين في شمال ووسط فنلندا، وكذلك فوق ميدان روفايارفي للتدريب شمالي البلاد.

المصدر: وكالات