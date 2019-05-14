الكنيسة المصرية تصدر بيانا عاجلا بعد مقتل كاهن قبطي بـ 4 رصاصات

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أول بيان عن حادث مقتل القمص، مقار سعد، كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.

وأوضحت المطرانية في بيانها، أن الحادث جنائي وأنها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.

وقتل القس مقار سعد على يد عامل بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية إثر خلاف بينهما.

وأطلق المتهم 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، قبل أن تقوم الجهات المختصة بإلقاء القبض عليه.

المصدر: وكالات