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May 13 2019 - 21:35

واشنطن ترفض منح حنان عشراوي تأشيرة دخول

منذ 11 mins 13 May، 2019
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الاثنين رفض طلبها الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، في ظل تدهور العلاقات بين السلطة الفلسطينية وواشنطن.

وقالت عشراوي وهي مستشارة قديمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقع تويتر، إن طلبها “رفض دون مبررات”. وأضافت في سلسلة تغريدات “لقد تجاوزت سن السبعين وأنا جدة أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية”.

وأضافت “قابلت (وحتى تفاوضت) مع كل وزراء الخارجية الأميركيين منذ (جورج) شولتز، ومع كل رئيس منذ جورج دبليو بوش (ما عدا الإدارة الحالية)”.

وقالت في وقت لاحق إنها المرة الأولى التي يرفض طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حيث تعيش ابنتها وأحفادها. وقالت “أسافر إلى هناك ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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