ترامب يحذر الصين من الرد على رسومه

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على تويتر: “لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم… على الصين ألا ترد.. لن يزداد الوضع إلا سوءا”!

وأضاف، أنه من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن الصين ما لم تبرم اتفاقا سيلحقها ضرر شديد.

وأوضح ترامب، أن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى، كون الشراء في الصين سيصبح باهظ الكلفة، مضيفا: “وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم”.

يذكر أن ترامب أصدر السبت الماضي تعليمات للبدء بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سنويا، وجاء ذلك بعد أقل 24 ساعة من رفع واشنطن الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

المصدر: وكالات