احتمال ضلوع دول ثالثة في تفجيرات ميناء الفجيرة (مسؤول ايراني)

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على أنه لا توجد دولة بقدر إيران ملتزمة بأمن المنطقة، متوقعا تورط دول ثالثة في تفجيرات ميناء الفجيرة لزعزعة الأمن في المنطقة.

حشمت الله فلاحت بيشة، كان قد وصف انفجارات ميناء الفجيرة الإماراتي في تغريدة علي تويتر فجر الأحد، بأنها تثبت ان ‘أمن جنوب الخليج هش كالزجاج’.

وأوضح فلاحت بيشه لإرنا اليوم حول تغريدته على تويتر “بإنه كان يريد ان يحذر أنه عندما تحول دول جنوب الخليج المنطقة إلى منطقة عسكرية ، فهي الأكثر تضرراً من هذا الوضع وانفجارات يوم أمس كشفت هذه الحقيقة .

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقعت باستمرار اتفاقيات التعاون الأمني لاقرار الأمن في الخليج مع معظم دول المنطقة في التسعينيات، ولم تلتزم أي دولة بقدر إيران بأمن المنطقة.

وأكد فلاحت بيشه على أن منطقة الخليج يجب أن تكون منطقة آمنة، وأضاف: سبق أن كتبت في تغريدة أن دولاً ثالثة قد تعمل على زعزعة الوضع في المنطقة وتدفع الأوضاع نحو الحرب. توقعت أيضا أن إيران وامريكا هما يديران الأزمة، لكن هناك أطراف ثالثة قد تعمد الي زعزعة الأمن في المنطقة من خلال سلسلة من الأعمال الشاذة.

و رداً على سؤال حول ما إذا كان تفجير ميناء الفجيرة قد يكون عمل تخريبي من قبل اطراف ثالثة، أجاب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي: نعم! ومع ذلك، هناك العديد من المجموعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة. لقد أكدت بالفعل أنه يجب أن يكون هناك خط أحمر بين إيران والولايات المتحدة في إدارة التغيير حتي لاتثير أطراف ثالثة الأزمة. واضاف بان الجمهورية الإسلامية قد أدانت هذه التفجيرات وذكرت أنه ينبغي كشف ابعاد الحادث.

المصدر: وكالة ارنا