رئاسة مجلس الوزراء: اعلان الحداد الرسمي لرحيل البطريرك صفير يومي الاربعاء والخميس وتوقف عن العمل في كل الادارات يوم الدفن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2019 - 17:52

رئاسة مجلس الوزراء: اعلان الحداد الرسمي لرحيل البطريرك صفير يومي الاربعاء والخميس وتوقف عن العمل في كل الادارات يوم الدفن

منذ 1 ساعة 12 May، 2019
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لبنان

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد الرسمي الاربعاء والخميس على وفاة البطريرك صفير حيث تنكس خلالهما الاعلام عن الادارات الرسمية وتعدل البرامج  العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم .

ويكون يوم تشييع الراحل الخميس يوم توقف عن العمل في كل الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة”.

تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان تشاور مع الرئيس الحريري في الخطوات الواجب اعتمادها بعد وفاة البطريرك صفير لاسيما لجهة اعلان الحداد الرسمي والتوقف عن العمل في كل المؤسسات والادارات الرسمية والخاصة يوم التشييع حدادا على الراحل الكبير.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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