البطش: نحذر الاحتلال من التلاعب بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار

حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين خالد البطش، الاحتلال الإسرائيلي من التلاعب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية وأممية.

وقال البطش في تصريحات لصحيفة الاستقلال: “إن لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات المصرية لكسر الحصار، فلدينا مقاومة قادرة أن تجبره على تنفيذها، وتحمي شعبنا ومسيراته السلميّة”، مؤكدا استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها”.

وقال: “إن معركة حماية حرائر العودة أرست معادلة جديدة، تتجاوز كل قواعد الاشتباك السابقة”، مشددًا على أن “المقاومة لم ولن تقبل أن يشنّ الاحتلال عدوانه على شعبنا بغزة وقتما وكيفما شاء”.

المصدر: فلسطين اليوم