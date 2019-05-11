العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 16:40

العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 35 mins 11 May، 2019
خرق بحري صهيوني
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 11/5/2019 ما بين الساعة 3,50، والساعة 6,34، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 250 مترا”.

ولفت البيان الى انه “عند الساعة 4,24، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 200 متر، ولمدة 15 دقيقة”ن وتابع “تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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